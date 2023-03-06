Петросян поблагодарила тренеров и болельщиков после победы в финале Гран-при России
- РИА Новости
«Важная для меня победа. Спасибо моим тренерам за этот результат, болельщикам — за огромную поддержку. Как же долго я к этому шла», — написала Петросян в своём Telegram-канале.
15-летняя фигуристка, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, набрала в сумме 255,01 балла. Второе место заняла Камила Валиева (241,76), третьей стала Елизавета Туктамышева (241,61).
Ранее Петросян заявила, что восхищается Валиевой и Туктамышевой.