Петросян поблагодарила тренеров и болельщиков после победы в финале Гран-при России

Фигуристка Аделия Петросян прокомментировала свою победу в финале Гран‑при России.

«Важная для меня победа. Спасибо моим тренерам за этот результат, болельщикам — за огромную поддержку. Как же долго я к этому шла», — написала Петросян в своём Telegram-канале.

15-летняя фигуристка, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, набрала в сумме 255,01 балла. Второе место заняла Камила Валиева (241,76), третьей стала Елизавета Туктамышева (241,61).

Ранее Петросян заявила, что восхищается Валиевой и Туктамышевой.