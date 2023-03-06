Энберт: наши девушки выступили в финале Гран-при интереснее, чем фигуристки на ЧЕ

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командном турнире Александр Энберт подвёл итоги финала Гран-при России в женском одиночном катании.

«У меня прекрасные впечатления, получился прекрасный турнир во всех дисциплинах. Вышло очень классно и интересно, получил удовольствие от просмотра.

Это был последний официальный прокат в этом сезоне и турнир был очень сильным по эмоциям. Мы смотрели до финала Гран‑при чемпионат Европы, где не было россиян, но наши фигуристки выступили еще интереснее», — приводит слова Энберта Metaratings.ru.

Аделия Петросян успешно приземлила четверной флип и стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,01 балла.

Второй стала Камила Валиева (241,76), приземлившая два четверных тулупа.

Справившаяся с тройным акселем Елизавета Туктамышева замкнула тройку призёров (241,61).

На чемпионате Европы лучший результат показала Анастасия Губанова из Грузии. По сумме двух программ она набрала 199,91 балла.

Ранее Энберт прокомментировал катание Валиевой.