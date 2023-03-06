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Представитель Дзюбы объяснил, почему игрок не перешёл в «Торпедо» и «Пари НН»

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Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы, рассказал, почему его клиент не подписал контракт с «Торпедо» и «Пари Нижний Новгород».
Представитель Дзюбы объяснил, почему игрок не перешёл в «Торпедо» и «Пари НН»
  • Gettyimages.ru

«Для «Торпедо» Дзюба стоил бы небольших денег. Хотя есть миф, что Артём думает только о деньгах, что он алчный, но это абсолютно не так», — сказал Гольдман в интервью, опубликованном в Telegram-канале Нобеля Арустамяна.

Он добавил, что с «Пари НН» также все были за. При этом агент отметил, что команда находится внизу турнирной таблицы и будет бороться за выживание.

«Туда пришёл молодой и амбициозный тренер, который тоже был заинтересован, но по непонятным причинам сделка сорвалась», — отметил Гольдман.

В зимнее трансферное окно форвард подписал контракт с «Локомотивом» на правах свободного агента до конца сезона. В дебютном матче за клуб в РПЛ игрок отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:0).

Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поделился эмоциями от возвращения на поле.

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