Тарасов: если «Локомотив» вылетит из РПЛ, пригласим его в Медиалигу

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о возможном вылете команды из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив» вряд ли вылетит из РПЛ. Сейчас у них задача сохраниться. Думаю, это точно получится. Вариант вылета я точно не рассматриваю. Если вылетят, тогда пригласим «Локомотив» к себе в Медиалигу», — цитирует Тарасова «Спорт-Экспресс».

В 18-м туре чемпионата России «Локомотив» разгромил «Ростов» со счётом 3:0 и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. Клуб набрал 16 очков и находится в зоне стыковых матчей.

Ранее Артём Дзюба выразил сожаление, что преимущество «Зенита» перед «Спартаком» выросло до восьми очков.