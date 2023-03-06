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Тарасов: если «Локомотив» вылетит из РПЛ, пригласим его в Медиалигу

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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о возможном вылете команды из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тарасов: если «Локомотив» вылетит из РПЛ, пригласим его в Медиалигу
  • РИА Новости

«Локомотив» вряд ли вылетит из РПЛ. Сейчас у них задача сохраниться. Думаю, это точно получится. Вариант вылета я точно не рассматриваю. Если вылетят, тогда пригласим «Локомотив» к себе в Медиалигу», — цитирует Тарасова «Спорт-Экспресс».

В 18-м туре чемпионата России «Локомотив» разгромил «Ростов» со счётом 3:0 и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. Клуб набрал 16 очков и находится в зоне стыковых матчей.

Ранее Артём Дзюба выразил сожаление, что преимущество «Зенита» перед «Спартаком» выросло до восьми очков. 

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