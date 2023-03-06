Эммерсон заявил, что Урал» доволен ничьей в матче со «Спартаком»

Защитник «Урала» Эммерсон высказался о ничьей в матче со «Спартаком» в 18-м туре РПЛ (2:2).

«Мы полностью довольны игрой: нам удалось реализовать свои моменты. Нужно учитывать уровень соперника — «Спартак» мог и больше забивать. Это был равный футбол. Закономерный результат для обеих команд», — приводит слова Эммерсона «Чемпионат».

Игра между командами завершилась со счётом 2:2. Судья Виталий Мешков не засчитал гол нападающего красно-белых Александра Соболева.

После 18 туров РПЛ «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку. «Спартак» имеет 37 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.

Ранее нападающий московского «Спартака» Александр Соболев отреагировал на ничью в матче 18-го тура чемпионата России с «Уралом».