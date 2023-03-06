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Главный врач лыжной сборной России рассказал о состоянии Степановой

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Главный врач лыжной сборной России Роман Эрлихман рассказал о состоянии Вероники Степановой после потери сознания на финише марафона на 30 км на «Чемпионских высотах».
Главный врач лыжной сборной России рассказал о состоянии Степановой
  • РИА Новости

«У неё был обычный мышечный спазм. Эту ситуацию мы уже разрешили, а сама спортсменка чувствует себя хорошо. Она находится под контролем врачей. Степанова постоянно живет в Москве, а сейчас поехала домой», — цитирует врача Sport24.

Лыжница упала без чувств после финиша масс-старта на «Чемпионских высотах». Врачи долго приводили лыжницу в чувство, давая ей нашатырь и массируя спину. Через несколько минут она смогла прийти в сознание.

Ранее сообщалось, что Степанова после потери сознания на финише марафона обратилась к болельщикам.

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