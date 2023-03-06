Главный врач лыжной сборной России рассказал о состоянии Степановой
- РИА Новости
«У неё был обычный мышечный спазм. Эту ситуацию мы уже разрешили, а сама спортсменка чувствует себя хорошо. Она находится под контролем врачей. Степанова постоянно живет в Москве, а сейчас поехала домой», — цитирует врача Sport24.
Лыжница упала без чувств после финиша масс-старта на «Чемпионских высотах». Врачи долго приводили лыжницу в чувство, давая ей нашатырь и массируя спину. Через несколько минут она смогла прийти в сознание.
Ранее сообщалось, что Степанова после потери сознания на финише марафона обратилась к болельщикам.