Слуцкий объяснил, почему остальным клубам РПЛ будет трудно догнать «Зенит»

Российский тренер Леонид Слуцкий поделился мнением, почему остальным клубам РПЛ будет трудно догнать «Зенит».

«Зенит» — большая команда, когда их достают, они практически не позволяют себе ошибок, потерь очков. Все важные матчи клуб всегда выигрывает. Всегда очень сложно догонять, ведь ты не имеешь права на ошибку, «Зенит» имеет, но редко ею пользуется», — приводит слова Слуцкого Первый канал.

В нынешнем сезоне «Зенит» набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Идущий на втором месте «Спартак» отстаёт от петербургской команды на восемь очков.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.