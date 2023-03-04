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Семак: любой соперник может догнать «Зенит» за 12 туров

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
Семак: любой соперник может догнать «Зенит» за 12 туров
  • Gettyimages.ru

«Мы знаем то количество очков, которое надо набрать, чтобы достичь цели. Очки будем считать позднее. Ещё 12 туров, это более чем достаточное количество матчей, чтобы соперник смог нас догнать», — цитирует Семака «Матч ТВ».

По его мнению, до первого забитого мяча в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН» игра была нервозная.

«Владели инициативой, создавали моменты. Забей раньше ещё один гол, игра бы сложилась легче, но выручил быстрый мяч во втором тайме», — добавил Семак.

«Зенит» на своём поле одержал победу над «Пари НН» со счётом 3:0. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2).

Сине-бело-голубые с 45 очками лидируют в чемпионате. Красно-белые с 37 очками располагаются на второй позиции.

Ранее Денис Глушаков объяснил, почему пропускает матч «Пари НН» с «Зенитом».

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