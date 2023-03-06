Кафельников: турниры ATP в США не обеднеют от отсутствия Джоковича
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«Турниры в США не обеднеют от отсутствия Джоковича. Да, он первая ракетка мира и является фаворитом любых соревнований, но теннис всё равно продолжается. В Америке выступят другие звёзды», — цитирует Кафельникова ТАСС.
Напомним, что теннисист просил разрешения въехать в США без прививки от коронавирусной инфекции.
Американские власти продлили ограничение на въезд для непривитых спортсменов до 11 мая. Таким образом, Джокович не будет участвовать в предстоящих турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан‑Уэллсе и Майами.
Ранее американский теннисист раскритиковал правительство США за отказ Джоковичу на въезд в страну.