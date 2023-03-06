Мбаппе верит, что ПСЖ обыграет «Баварию» в ответном матче ЛЧ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Мы полны уверенности, потому что являемся отличной командой. Мы ПСЖ, и мы всегда нацелены на победу. И мы поедем в Мюнхен, чтобы победить, выйти в следующий раунд и вернуться счастливыми», — цитирует Мбаппе Telefoot в соцсетях.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ уступил «Баварии» со счётом 0:1. Ответная встреча пройдёт 8 марта в Мюнхене.

В минувшем сезоне команда вылетела в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов, уступив будущему победителю — мадридскому «Реалу».

Ранее Мбаппе поделился эмоциями после того, как стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.