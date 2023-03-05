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Мбаппе: я в ПСЖ, чтобы писать историю

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился эмоциями после того, как стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
Мбаппе: я в ПСЖ, чтобы писать историю
  • Gettyimages.ru

«Для меня большая честь играть за ПСЖ. Быть игроком ПСЖ особенно важно, потому что это мой город. Я здесь, чтобы писать историю — во Франции, в столице, в моей стране, в моём городе. Стать лучшим бомбардиром красиво, но я хочу и коллективных достижений», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Гол Килиана Мбаппе помог «Пари Сен-Жермен» переиграть на своём поле «Нант» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу. Таким образом, он записал на свой счёт 201-й гол за ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси набрал 1000 очков в клубной карьере по системе «гол + пас».

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