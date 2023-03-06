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Салах поделился эмоциями от рекорда по голам за «Ливерпуль» в АПЛ

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Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах высказался о том, что он побил рекорд по голам в АПЛ за клуб.
Салах поделился эмоциями от рекорда по голам за «Ливерпуль» в АПЛ
  • Gettyimages.ru

«Это нечто особенное, я не могу по-другому описать свои эмоции. Это достижение всегда было у меня на уме с момента, как я перешёл сюда. Я всегда стремился покорить этот рекорд. Это невероятно», — приводит слова Салаха The Independent.

Египетский нападающий отличился на 66-й и 83-й минутах игры 26-го тура чемпионата Англии по футболу с «Манчестер Юнайтед» (7:0).

Таким образом, Салах записал в свой актив 129-й гол в 205 матчах за «Ливерпуль». 30-летний форвард стал лучшим бомбардиром мерсисайдской команды в Английской премьер-лиге (АПЛ) всех времён.

На втором месте располагается Робби Фаулер (128), на третьем — Стивен Джеррард (120), на четвёртом — Майкл Оуэн (118).

«Ливерпуль» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. МЮ с 49 очками располагается на третьей строчке.

Ранее Юрген Клопп высказался о победе над «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии по футболу.

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