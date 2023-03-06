Писарев не верит, что после прихода Бердыева «Сочи» включится в чемпионскую гонку
«Кто-то ждёт провала, кто-то верит, что Бердыев сможет себя показать. Я остаюсь при своём мнении, что «Сочи» — команда, которая вряд ли сможет бросить вызов клубу из первой тройки», — цитирует Писарева «Матч ТВ».
Черноморская команда переиграла ЦСКА со счётом 2:0. Дубль оформил Лука Джорджевич (72-я и 78-я минуты).
«Сочи» занимает седьмое место в таблице чемпионата России с 28 очками. ЦСКА на пятом с 29 очками.
Ранее Курбан Бердыев высказался о победе над московским ЦСКА.