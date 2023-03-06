Кин остался недоволен поведением игроков МЮ в матче с «Ливерпулем»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о поражении команды от «Ливерпуля» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

«На прошлой неделе они выиграли Кубок, много праздновали, и, конечно, я не стал бы их в этом упрекать. Но я был на игре с «Вест Хэмом» — и цирк вновь вернулся в город в «Ман Юнайтед». Нужно присматривать за парнями и не терять голову, потому что ты понимаешь, что эта игра может с тобой сотворить», — цитирует Кина Sky Sports.

Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 7:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа. «Ливерпуль» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. МЮ с 49 очками располагается на третьей строчке.

МЮ потерпел одно из самых крупных поражений в своей истории. С таким же счётом манкунианцы проигрывали «Блэкберну» в 1926 году, «Астон Вилле» в 1930-м и «Вулверхэмптону» в 1931-м. «Ньютон Хит» (так «Манчестер Юнайтед» назывался до 1902 года) в 1895-м уступил «Ливерпулю» со счётом 1:7.

Ранее тренер МЮ обвинил игроков в непрофессионализме после разгрома от «Ливерпуля».