Узнать больше

Кин остался недоволен поведением игроков МЮ в матче с «Ливерпулем»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о поражении команды от «Ливерпуля» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

«На прошлой неделе они выиграли Кубок, много праздновали, и, конечно, я не стал бы их в этом упрекать. Но я был на игре с «Вест Хэмом» — и цирк вновь вернулся в город в «Ман Юнайтед». Нужно присматривать за парнями и не терять голову, потому что ты понимаешь, что эта игра может с тобой сотворить», — цитирует Кина Sky Sports.

Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 7:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа. «Ливерпуль» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. МЮ с 49 очками располагается на третьей строчке.

МЮ потерпел одно из самых крупных поражений в своей истории. С таким же счётом манкунианцы проигрывали «Блэкберну» в 1926 году, «Астон Вилле» в 1930-м и «Вулверхэмптону» в 1931-м. «Ньютон Хит» (так «Манчестер Юнайтед» назывался до 1902 года) в 1895-м уступил «Ливерпулю» со счётом 1:7.

Ранее тренер МЮ обвинил игроков в непрофессионализме после разгрома от «Ливерпуля».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить