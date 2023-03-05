Тренер МЮ обвинил игроков в непрофессионализме после разгрома от «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Мы не придерживались плана. На поле было 11 отдельных игроков. Не знаю, это действительно плохо. Я высказал своё мнение игрокам. Это было непрофессионально. Команда всегда должна держаться вместе», — цитирует тен Хага BBC.

По его словам, в первом тайме МЮ полностью контролировал игру. Однако по необъяснимым причинам в начале второго тайма пропустил два мяча подряд.

«Не было дисциплины. Могут быть неудачи, но вы должны держаться вместе и делать свою работу», – сказал тен Хаг.

Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 7:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

Дубли оформили Коди Гакпо (43-я, 50-я минуты), Дарвин Нуньес (47-я, 75-я), Мохамед Салах (66-я, 83-я). Также отличился Роберто Фирмино (88-я).

«Ливерпуль» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. МЮ с 49 очками располагается на третьей строчке.

МЮ потерпел одно из самых крупных поражений в своей истории. С таким же счётом манкунианцы проигрывали «Блэкберну» в 1926 году, «Астон Вилле» в 1930-м и «Вулверхэмптону» в 1931-м. «Ньютон Хит» (так «Манчестер Юнайтед» назывался до 1902 года) в 1895-м уступил «Ливерпулю» со счетом 1:7.

Ранее Юрген Клопп назвал выдающейся разгромную победу «Ливерпуля» над МЮ в матче АПЛ.