Невилл — о разгроме МЮ от «Ливерпуля»: абсолютный позор и неразбериха

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл эмоционально высказался о разгромном поражении от «Ливерпуля» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Я должен сказать, что это провал. Первые 40 минут были классическим выступлением на выезде. Второй тайм был абсолютным позором, неразберихой, воплощением которой стал капитан Бруну Фернандеш, временами ставивший в неловкое положение», — цитирует Невилла BBC.

По его мнению, МЮ часто сталкивался с неудачами в прошлом, но поражение от мерсисайдцев самая серьёзная из всех.

«МЮ развалился на части, футболисты потеряли голову, форму и дисциплину», — заключил тен Хаг.

Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 7:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

Дубли оформили Коди Гакпо (43-я, 50-я минуты), Дарвин Нуньес (47-я, 75-я), Мохамед Салах (66-я, 83-я). Также отличился Роберто Фирмино (88-я).

«Ливерпуль» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. МЮ с 49 очками располагается на третьей строчке.

МЮ потерпел одно из самых крупных поражений в своей истории. С таким же счётом манкунианцы проигрывали «Блэкберну» в 1926 году, «Астон Вилле» в 1930-м и «Вулверхэмптону» в 1931-м. «Ньютон Хит» (так «Манчестер Юнайтед» назывался до 1902 года) в 1895-м уступил «Ливерпулю» со счётом 1:7.

Ранее Юрген Клопп назвал выдающейся разгромную победу «Ливерпуля» над МЮ в матче АПЛ.











