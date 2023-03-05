Невилл — о разгроме МЮ от «Ливерпуля»: абсолютный позор и неразбериха
«Я должен сказать, что это провал. Первые 40 минут были классическим выступлением на выезде. Второй тайм был абсолютным позором, неразберихой, воплощением которой стал капитан Бруну Фернандеш, временами ставивший в неловкое положение», — цитирует Невилла BBC.
По его мнению, МЮ часто сталкивался с неудачами в прошлом, но поражение от мерсисайдцев самая серьёзная из всех.
«МЮ развалился на части, футболисты потеряли голову, форму и дисциплину», — заключил тен Хаг.
Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 7:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.
Дубли оформили Коди Гакпо (43-я, 50-я минуты), Дарвин Нуньес (47-я, 75-я), Мохамед Салах (66-я, 83-я). Также отличился Роберто Фирмино (88-я).
«Ливерпуль» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. МЮ с 49 очками располагается на третьей строчке.
МЮ потерпел одно из самых крупных поражений в своей истории. С таким же счётом манкунианцы проигрывали «Блэкберну» в 1926 году, «Астон Вилле» в 1930-м и «Вулверхэмптону» в 1931-м. «Ньютон Хит» (так «Манчестер Юнайтед» назывался до 1902 года) в 1895-м уступил «Ливерпулю» со счётом 1:7.
Ранее Юрген Клопп назвал выдающейся разгромную победу «Ливерпуля» над МЮ в матче АПЛ.