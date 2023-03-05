Федотов — о поражении от «Сочи»: ЦСКА не использовал свои моменты
- РИА Новости
«Мы искали свои шансы, моменты, они у нас были. В первом тайме были моменты, которые мы не реализовали, а соперник их использовал. Потом уснули и на невнимательности пропустили первый гол. Игра до гола шла», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
Тренер также подчеркнул, что поле на стадионе «Фишт» в сегодняшнем матче быстро пришло в негодность.
«На первый взгляд, было всё ровненько, но травка ещё не успела толком окрепнуть. Было непросто комбинировать. Мало обостряли в этих условиях», — сказал Федотов.
Черноморская команда переиграла ЦСКА со счётом 2:0. Дубль оформил Джорджевич (72-я и 78-я минуты).
«Сочи» занимает седьмое место в таблице чемпионата России с 28 очками. ЦСКА на пятом с 29 очками.
Ранее московское «Торпедо» в гостях сыграло вничью с «Краснодаром» в матче 18-го тура РПЛ.