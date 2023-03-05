Гол Рафиньи помог «Барселоне» обыграть «Валенсию»

«Барселона» обыграла «Валенсию» в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча на стадионе «Спотифай Камп Ноу» завершилась со счётом 1:0.

В составе «барсы» мяч забил Рафинья на 16-й минуте. Подопечные Хави с 59-й минуты играли в меньшинстве — защитник команды Рональд Араухо получил прямую красную карточку.

«Барселона» с 62 очками расположилась на первой строчке таблицы Примеры. «Валенсия» с 23 очками занимает предпоследнее 19-е место.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что «Барселона» не сможет совершить ни одного трансфера летом из-за финансового фейр-плей.