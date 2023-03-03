В Ла Лиге сообщили, что «Барселона» не сможет осуществить ни одного трансфера летом

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что «Барселона» не сможет совершить ни одного трансфера летом из-за финансового фейр-плей.

«Барселона» зимой не смогла подписывать игроков, поскольку мы ей не позволили. И следующим летом она тоже не сможет их подписывать», — цитирует Тебаса Onda Cero.

Нынешний сезон станет последним с действующими правилами финансового фейр-плей в УЕФА. Со следующего сезона затраты на трансферы, зарплаты и комиссии ежегодно будут снижаться, пока не достигнут 70% к 2025 году.

Ранее сообщалось, что Хави оскорбил игрока «Реала» в матче Кубка Испании.