В Ла Лиге сообщили, что «Барселона» не сможет осуществить ни одного трансфера летом
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«Барселона» зимой не смогла подписывать игроков, поскольку мы ей не позволили. И следующим летом она тоже не сможет их подписывать», — цитирует Тебаса Onda Cero.
Нынешний сезон станет последним с действующими правилами финансового фейр-плей в УЕФА. Со следующего сезона затраты на трансферы, зарплаты и комиссии ежегодно будут снижаться, пока не достигнут 70% к 2025 году.
Ранее сообщалось, что Хави оскорбил игрока «Реала» в матче Кубка Испании.