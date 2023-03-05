Гол Азмуна помог «Байеру» разгромить «Герту» в Бундеслиге

«Байер» нанёс поражение «Герте» в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.

Игра на стадионе «Бай-Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу команды из Леверкузена.

В составе победителей отличились Сердар Азмун (12-я минута), Жереми Фримпонг (21-я), Мусса Диаби (61-я), Амин Адли (73-я). У проигравших мяч забил Доди Лукебакио (67-я, пенальти).

«Байер» с 31 очком занимает девятое место в таблице. «Герта» с 20 очками располагается на 14-м месте.

Ранее «Бавария» обыграла «Штутгарт» и вышла в лидеры Бундеслиги.