Тарасова и Морозов ответили на вопрос о своём будущем
- РИА Новости
«Есть определённое желание на следующий сезон, а там посмотрим, выльется ли это в планы. Сначала надо откатать турнир шоу-программ, а потом уже думать о будущем. Желание продолжать есть», — приводит слова Морозова Sport24.
Тарасова также отметила, что у неё есть желание продолжать карьеру.
В финале Гран-при России пара набрала 225,81 балла и заняла третье итоговое место.
Первыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (239,74). Второй результат показали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,01).
Ранее Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, назвал причину их победы в финале Гран-при России.