Тарасова и Морозов ответили на вопрос о своём будущем

Российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова ответили на вопрос о своём будущем.

«Есть определённое желание на следующий сезон, а там посмотрим, выльется ли это в планы. Сначала надо откатать турнир шоу-программ, а потом уже думать о будущем. Желание продолжать есть», — приводит слова Морозова Sport24.

Тарасова также отметила, что у неё есть желание продолжать карьеру.

В финале Гран-при России пара набрала 225,81 балла и заняла третье итоговое место.

Первыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (239,74). Второй результат показали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,01).

Ранее Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, назвал причину их победы в финале Гран-при России.