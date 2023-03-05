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Тарасова и Морозов ответили на вопрос о своём будущем

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Российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова ответили на вопрос о своём будущем.
Тарасова и Морозов ответили на вопрос о своём будущем
  • РИА Новости

«Есть определённое желание на следующий сезон, а там посмотрим, выльется ли это в планы. Сначала надо откатать турнир шоу-программ, а потом уже думать о будущем. Желание продолжать есть», — приводит слова Морозова Sport24.

Тарасова также отметила, что у неё есть желание продолжать карьеру.

В финале Гран-при России пара набрала 225,81 балла и заняла третье итоговое место.

Первыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (239,74). Второй результат показали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,01).

Ранее Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, назвал причину их победы в финале Гран-при России.

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