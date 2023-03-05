Узнать больше

Козловский: мы собрали силу воли — это единственная причина, по которой сегодня мы победили

Короткая ссылка
Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, назвал причину их победы в финале Гран-при России.
Козловский: мы собрали силу воли — это единственная причина, по которой сегодня мы победили
  • РИА Новости

«Не было ни физической формы, ни элементов. Но здесь, на финише этого марафона, мы собрали силу воли. Это единственная причина, по которой сегодня мы победили», — приводит слова Козловского Sport24.

Бойкова и Козловский набрали по сумме короткой и произвольной программ 239,74 балла и выиграли соревнования.

Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,01). Замкнули тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов (225,81).

Ранее Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поделился мнением о соревновании пар в финале Гран-при России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить