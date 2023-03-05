Козловский: мы собрали силу воли — это единственная причина, по которой сегодня мы победили

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, назвал причину их победы в финале Гран-при России.

«Не было ни физической формы, ни элементов. Но здесь, на финише этого марафона, мы собрали силу воли. Это единственная причина, по которой сегодня мы победили», — приводит слова Козловского Sport24.

Бойкова и Козловский набрали по сумме короткой и произвольной программ 239,74 балла и выиграли соревнования.

Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,01). Замкнули тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов (225,81).

Ранее Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поделился мнением о соревновании пар в финале Гран-при России.