Галлямов заявил, что они с Мишиной довольны результатами финала Гран-при России
- РИА Новости
«Мы довольным нынешними соревнованиями. Да, мы пошли на риск в короткой программе. Может, риск был неоправданным. Но был такой азарт. Не хотелось стоять на месте, а пробовать сложное. Не хотелось откатываться назад. Хотели начать напрыгивать лутц уже в этом сезоне, чтобы делать его лучше в следующем», — приводит слова Галлямова Sport24.
Мишина и Галлямов набрали по сумме двух программ 239,01 балла и заняли второе итоговое место.
Ранее Ясмина Кадырова и Валерий Колесов прокомментировали свой прокат произвольной программы в финале Гран-при России.