Галлямов заявил, что они с Мишиной довольны результатами финала Гран-при России

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поделился мнением о соревновании пар в финале Гран-при России.

«Мы довольным нынешними соревнованиями. Да, мы пошли на риск в короткой программе. Может, риск был неоправданным. Но был такой азарт. Не хотелось стоять на месте, а пробовать сложное. Не хотелось откатываться назад. Хотели начать напрыгивать лутц уже в этом сезоне, чтобы делать его лучше в следующем», — приводит слова Галлямова Sport24.

Мишина и Галлямов набрали по сумме двух программ 239,01 балла и заняли второе итоговое место.

Ранее Ясмина Кадырова и Валерий Колесов прокомментировали свой прокат произвольной программы в финале Гран-при России.