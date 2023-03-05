Кадырова и Колесов недовольны прокатом произвольной программы в финале Гран-при России
- РИА Новости
«Произвольной программой мы недовольны, были готовы на прокат лучше. Сезон был насыщенным, мы участвовали во всех соревнованиях, к этому старту накопилась усталость», — приводит слова пары «Матч ТВ».
За произвольную программу пара набрала 135,41 балла. По сумме двух программ они получили 212,73 балла и заняли пятое итоговое место.
Ранее сообщалось, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями финала Гран-при России в соревновании спортивных пар.