Ахметов признан лучшим игроком матча «Краснодар» — «Торпедо»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов признан лучшим игроком матча 19-го тура чемпионата России с «Торпедо».

Встреча проходила на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре и завершилась со счётом 2:2.

В составе автозаводцев отличились Илья Стефанович (9-я минута), Игорь Лебеденко (78-я).

У «Краснодара» отличились Сергей Петров (62-я), Джон Кордоба (70-я).

Таким образом, «Торпедо» с семью очками занимает последнюю строчку в таблице. «Краснодар» с 26 очками поднялся на седьмое место.

Ранее нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России.