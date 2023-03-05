Ахметов признан лучшим игроком матча «Краснодар» — «Торпедо»
- РИА Новости
Встреча проходила на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре и завершилась со счётом 2:2.
В составе автозаводцев отличились Илья Стефанович (9-я минута), Игорь Лебеденко (78-я).
У «Краснодара» отличились Сергей Петров (62-я), Джон Кордоба (70-я).
Таким образом, «Торпедо» с семью очками занимает последнюю строчку в таблице. «Краснодар» с 26 очками поднялся на седьмое место.
Ранее нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России.