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Пивоваров заявил, что футболистам «Динамо» необходимо улучшить свою игру

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказал мнение, что столичному клубу необходимо улучшить свою игру.
Пивоваров заявил, что футболистам «Динамо» необходимо улучшить свою игру
  • РИА Новости

«Мы все были очень рады, что он забил гол, молодец, пусть продолжает так же. Был ли первый тайм худшим для «Динамо» в нынешнем сезоне? Игра была тяжёлой, не всё получалось, но мы победили, довольны результатом. Надо улучшать свою игру, думаю, что тренерский штаб разберёт, сделает соответствующие выводы», — цитирует Пивоварова ТАСС.

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Автором победного гола стал нападающий Константин Тюкавин.

Главный арбитр игры Иван Сиденков после подсказки VAR отменил два забитых мяча гостей и один гол хозяев.

Таким образом, «Динамо» набрало 32 очка и закрепилось на четвёртом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 20 очками занимают 11-ю строчку.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура чемпионата России.

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