Пивоваров заявил, что футболистам «Динамо» необходимо улучшить свою игру

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказал мнение, что столичному клубу необходимо улучшить свою игру.

«Мы все были очень рады, что он забил гол, молодец, пусть продолжает так же. Был ли первый тайм худшим для «Динамо» в нынешнем сезоне? Игра была тяжёлой, не всё получалось, но мы победили, довольны результатом. Надо улучшать свою игру, думаю, что тренерский штаб разберёт, сделает соответствующие выводы», — цитирует Пивоварова ТАСС.

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Автором победного гола стал нападающий Константин Тюкавин.

Главный арбитр игры Иван Сиденков после подсказки VAR отменил два забитых мяча гостей и один гол хозяев.

Таким образом, «Динамо» набрало 32 очка и закрепилось на четвёртом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 20 очками занимают 11-ю строчку.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура чемпионата России.