Пивоваров заявил, что футболистам «Динамо» необходимо улучшить свою игру
- РИА Новости
«Мы все были очень рады, что он забил гол, молодец, пусть продолжает так же. Был ли первый тайм худшим для «Динамо» в нынешнем сезоне? Игра была тяжёлой, не всё получалось, но мы победили, довольны результатом. Надо улучшать свою игру, думаю, что тренерский штаб разберёт, сделает соответствующие выводы», — цитирует Пивоварова ТАСС.
Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.
Автором победного гола стал нападающий Константин Тюкавин.
Главный арбитр игры Иван Сиденков после подсказки VAR отменил два забитых мяча гостей и один гол хозяев.
Таким образом, «Динамо» набрало 32 очка и закрепилось на четвёртом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 20 очками занимают 11-ю строчку.
Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура чемпионата России.