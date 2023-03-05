Российская фигуристка Камила Валиева прыгнула два четверных тулупа в произвольной программе в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Она чисто исполнила четверной тулуп + двойной аксель, сольный четверной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, упала с тройного лутца, прыгнула каскад тройной флип + тройной сальхов через ойлер и тройной лутц + двойной тулуп.

За прокат Валиева получила 162,79 балла. По сумме двух программ она набрала 241,76 балла.

Ранее сообщалось, что Софья Акатьева прыгнула два тройных акселя и четверной тулуп в произвольной программе в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.