Акатьева прыгнула два тройных акселя и четверной тулуп в произвольной программе в финале Гран-при России

Чемпионка России Софья Акатьева прыгнула два тройных акселя и четверной тулуп в произвольной программе в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

РИА Новости