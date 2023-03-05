Акатьева прыгнула два тройных акселя и четверной тулуп в произвольной программе в финале Гран-при России
- РИА Новости
Она прыгнула каскад тройной аксель + тройной тулуп, четверной тулуп + двойной аксель, сольный тройной аксель, тройной риттбергер, упала с четверного тулупа, прыгнула тройной тулуп с тройным сальховом, тройной лутц.
За прокат Акатьева получила 160,69 балла. По сумме двух программ она набрала 241,09 балла.
Ранее фигуристка Анна Фролова оценила свой прокат произвольной программы в финале Гран-при России.