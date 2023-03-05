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Фролова надеется, что сможет добавить в программы четверной тулуп и тройной аксель

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Фигуристка Анна Фролова оценила свой прокат произвольной программы в финале Гран-при России.
Фролова надеется, что сможет добавить в программы четверной тулуп и тройной аксель
  • РИА Новости

«Рада, что доехала. Но сегодня было тяжко. Может, из-за того, что душно, может, из-за нервов — были переживания. Рада, что вернулась, что могу выступать и кататься в целом. Что касается усиления контента — я уже начала поднимать четверной тулуп и тройной аксель, надеюсь доработать эти элементы», — приводит слова Фроловой Sport24.

За произвольную программу фигуристка набрала 132,81 балла. По сумме программ она получила 201,39 балла.

Ранее Софья Самоделкина поделилась эмоциями после выступления в произвольной программе в финале Гран-при России.

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