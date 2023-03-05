Тен Хаг считает, что в МЮ царил беспорядок до его прихода

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о ситуации в команде до своего прихода.

«Команде не хватало дисциплины, и мне не нужно врать об этом. Лучшие футболисты любят порядок, и не только на поле, но и за его пределами. А когда нет определённых правил, получается бардак», — приводит слова тен Хага 90min.com.

Тренер отметил, что речь не только о футбольном клубе, но и о любой другой отрасли.

«Мы искали футболистов с характером. Многие игроки обладают навыками, например могут быстро бегать, но мы смотрели на тех, кто обладает лидерскими качествами», — заявил он.

После 25 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) МЮ набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».