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Клопп: весь мир будет смотреть матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Юнайтед».
Клопп: весь мир будет смотреть матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
  • AP
  • © Jon Super

«Весь мир будет смотреть матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». И я тоже всегда с нетерпением жду этой встречи. Они проводят сезон намного лучше, чем мы, но это не гарантирует им победу в предстоящей игре. Это то, что мне нравится больше всего в футболе», — приводит слова тренера Sky Sports.

Встреча на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится в воскресенье, 5 марта. Игра начнётся в 19:30 мск.

После 25 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. МЮ с 49 очками располагается на третьей строчке.

Ранее Клопп назвал нокдауном поражение «Ливерпуля» от мадридского «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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