Чесноков: молодцы, если допустят россиян на Уимблдон

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков отреагировал на информацию, что российские и белорусские теннисисты смогут участвовать в Уимблдоне и других турнирах на территории Великобритании.

«Молодцы, если сделают этот шаг и допустят россиян. Не знаю, в какой степени для них это произойдёт. Может, это для них чудовищная пытка. Не могу понять, в чём проблема. Теннис — это одна семья. Если допустят, то это очень хорошо. Но они такие... могут согласиться, а в последний момент кто-то один скажет нет», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Как сообщает The Daily Telegraph, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) намерен отменить запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании.

Отмечается, что игрокам, возможно, придётся подписать некий документ с подтверждением того, что они не будут прославлять политику России во время проведения соревнований.

Напомним, что весной прошлого года Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета и LTA объявили, что теннисистам из России и Белоруссии запрещено выступать на Уимблдонском турнире и других соревнованиях в Великобритании из-за ситуации на Украине. Позже ATP и WTA оштрафовали LTA.

Ранее Тарпищев прокомментировал информацию о возможном допуске российских теннисистов на Уимблдон.