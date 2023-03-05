Николсон объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Урал»
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«Знаете, это был сложный матч. У нас не получалось делать то, что мы собирались. Потому и создали не так много моментов, особенно в первом тайме. Мы пытались. Но было сложно. Поле, погода — всё это не должно быть оправданием. Обе команды в равных условиях, так что ссылаться на это нет смысла», — приводит слова Николсона «Спорт-экспресс».
После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на восемь очков.
Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил работу арбитра Виталия Мешкова в матче с «Уралом».