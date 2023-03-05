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Николсон объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Урал»

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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал ничью в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).
Николсон объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Урал»
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«Знаете, это был сложный матч. У нас не получалось делать то, что мы собирались. Потому и создали не так много моментов, особенно в первом тайме. Мы пытались. Но было сложно. Поле, погода — всё это не должно быть оправданием. Обе команды в равных условиях, так что ссылаться на это нет смысла», — приводит слова Николсона «Спорт-экспресс».

После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на восемь очков.

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил работу арбитра Виталия Мешкова в матче с «Уралом».

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