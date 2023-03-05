Соболев: я на поле ошибаюсь больше, чем Мешков

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев оценил работу арбитра Виталия Мешкова в матче 18‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

«Все люди ошибаются. Бывает. Я на поле ошибаюсь больше, чем Мешков. Пас неточный отдал — ошибка, а арбитр неправильно свистнул — это уже роковая ошибка», — приводит слова нападающего «РБ Спорт».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:2. В концовке игры Мешков отменил гол Соболева.

После 18 туров РПЛ «Спартак» имеет 37 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку.

Ранее в «Спартаке» заявили, что не станут обращаться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза из-за незасчитанного гола Соболева.