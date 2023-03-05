Дуарте рассказал об адаптации в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал об адаптации в команде.

«Я уже ознакомился с историей команды. «Спартак» — это большой клуб. Многие вещи, честно, меня удивили. Ко мне все относятся с уважением, здесь всё прекрасно. Очень рад быть частью «Спартака», — приводит слова Дуарте «РИА Новости».

Дуарте перешёл в «Спартак» в январе 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на ничью в матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» (2:2).