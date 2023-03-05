Сборной Чехии вручили бронзовые медали Сочи-2014 после дисквалификации российской команды

Чешским биатлонисткам вручили медали Сочи-2014 после дисквалификации россиянок.

Об этом сообщает официальная страница НОК Чехии в социальных сетях.

Сборную России лишили серебряных наград в женской эстафете Олимпийских игр — 2014 из-за аннулирования результатов Ольги Зайцевой.

Таким образом, ставшие четвёртыми Ева Пускарчикова, Габриэла Соукалова, Йитка Ландова и Вероника Виткова стали бронзовыми призёрами гонки.

Зайцева получила наказание за подмену допинг-пробы. IBU признал россиянку виновной и аннулировал её результаты на Играх в Сочи.

Ранее бывшая российская биатлонистка Яна Романова заявила, что не собирается отдавать олимпийскую медаль Сочи.