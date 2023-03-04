Алаев заявил, что РПЛ сделает всё возможное для увеличения посещаемости матчей

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о низкой посещаемости матчей чемпионата страны по футболу.

«Посещаемость была не такой, какой должна быть для футбольного клуба «Спартак». Наша общая задача — чтобы болельщики вернулись на стадион, значит, надо делать лучше, убеждать их. Такая картина бьёт по имиджу лиги, футбола, я с этого и начал, это не то, что должно быть на матчах РПЛ», — цитирует Алаева ТАСС.

При этом он подчеркнул, что система карты болельщика работает гораздо лучше, чем вначале во время тестов.

«Футбол прежде всего для болельщиков, видеть чуть больше 4 тыс. болельщиков на матче московского клуба не то, что нам хотелось. Посыпать голову пеплом не будем, картина неприятная, печальная, но надо сделать всё так, чтобы в ближайшее время она изменилась», — добавил он.

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в матче 18-го тура РПЛ. Домашний стадион красно-белых вмещает порядка 45 тыс. болельщиков.

Объединения активных болельщиков ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карт болельщика (Fan ID). На матчах Кубка России использование карт болельщика не предусмотрено вплоть до полуфиналов.

При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек.

Ранее Верховный суд РФ отказался отменить Fan ID для футбольных болельщиков.