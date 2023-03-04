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Медведев выиграл первый сет у Рублёва в финале теннисного турнира в Дубае

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Даниил Медведев встречается с Андреем Рублёвым в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае.
Медведев выиграл первый сет у Рублёва в финале теннисного турнира в Дубае
  • Gettyimages.ru

Медведев выиграл первый сет со счётом 6:2. Партия продолжалась 38 минут.

Российские теннисисты проводят восьмую очную встречу. В пяти из прошлых семи матчей победу одержал Медведев, последние две встречи выиграл Рублёв.

Медведев в полуфинальном матче в двух сетах переиграл серба Новака Джоковича. Рублёв одержал победу над немцем Александром Зверевым.

Призовой фонд турнира в Эмиратах составляет порядка $2,8 млн.

Ранее Медведев заявил, что победа над Джоковичем придаст ему уверенности в финале турнира в Дубае.

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