Медведев выиграл первый сет у Рублёва в финале теннисного турнира в Дубае
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Медведев выиграл первый сет со счётом 6:2. Партия продолжалась 38 минут.
Российские теннисисты проводят восьмую очную встречу. В пяти из прошлых семи матчей победу одержал Медведев, последние две встречи выиграл Рублёв.
Медведев в полуфинальном матче в двух сетах переиграл серба Новака Джоковича. Рублёв одержал победу над немцем Александром Зверевым.
Призовой фонд турнира в Эмиратах составляет порядка $2,8 млн.
Ранее Медведев заявил, что победа над Джоковичем придаст ему уверенности в финале турнира в Дубае.