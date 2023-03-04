В Африке выступили за участие российских спортсменов на Олимпиаде 2024 года

Ассоциация олимпийских комитетов Африки выступила за участие российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Члены единогласно высказались за участие российских и белорусских спортсменов во всех международных соревнованиях. Организация присоединяется к позиции Международного олимпийского комитета и его президента Томаса Баха. Мы говорим о разрешении российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года на условиях полного нейтралитета без каких-либо признаков идентичности», — говорится в заявлении организации.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Также 22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

Ранее Дмитрий Чернышенко прокомментировал участие российских спортсменов в международных турнирах.