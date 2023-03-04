Украинский клуб «Карпаты» сменил технического партнёра из-за его отношений с российскими клубами
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Причиной такого решения стало отсутствие чёткой позиции компании Joma по прекращению работы на российском рынке. Клуб изучал потенциальных партнёров и в феврале остановился на партнёрстве с Nike. Одним из определяющих критериев при выборе технического партнёра стал полный выход компании Nike из российского рынка», — говорится в заявлении клуба.
3 марта «Зенит» представил новые комплекты игровой формы на 2023 год от бренда Joma.
Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от испанской компании из-за формы «Зенита».