Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от испанской компании из-за формы «Зенита»

Украинская ассоциация футбола (УАФ) выступила с заявлением касательно использования петербургским «Зенитом» формы с логотипом бренда технического спонсора национальной команды Украины, испанской компании Joma.

«УАФ направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснение по этой ситуации. В частности, имеет ли центральный офис компании отношение к презентации формы и в целом разработке дизайна для российского футбольного клуба «Зенит»? Надеемся получить чёткий ответ на этот вопрос в ближайшее время», — говорится в заявлении УАФ.

3 марта петербургский клуб представил новые комплекты игровой формы на 2023 год.

Сегодня «Зенит» сыграет с «Пари Нижний Новгород» в новой экипировке в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 16:30 мск.

Ранее в пресс‑службе «Зенита» рассказали о ситуации с иском в Спортивный арбитражный суд на решение апелляционного комитета Российского футбольного союза оставить в силе дисквалификацию троих футболистов по итогам матча с московским «Спартаком» шестого тура группового турнира Кубка России.