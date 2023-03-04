Узнать больше

Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от испанской компании из-за формы «Зенита»

Короткая ссылка
Украинская ассоциация футбола (УАФ) выступила с заявлением касательно использования петербургским «Зенитом» формы с логотипом бренда технического спонсора национальной команды Украины, испанской компании Joma.
Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от испанской компании из-за формы «Зенита»
  • РИА Новости

«УАФ направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснение по этой ситуации. В частности, имеет ли центральный офис компании отношение к презентации формы и в целом разработке дизайна для российского футбольного клуба «Зенит»? Надеемся получить чёткий ответ на этот вопрос в ближайшее время», — говорится в заявлении УАФ.

3 марта петербургский клуб представил новые комплекты игровой формы на 2023 год.

Сегодня «Зенит» сыграет с «Пари Нижний Новгород» в новой экипировке в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 16:30 мск.

Ранее в пресс‑службе «Зенита» рассказали о ситуации с иском в Спортивный арбитражный суд на решение апелляционного комитета Российского футбольного союза оставить в силе дисквалификацию троих футболистов по итогам матча с московским «Спартаком» шестого тура группового турнира Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить