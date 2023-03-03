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CAS не удовлетворил иск «Зенита» на решение о дисквалификации троих игроков

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В пресс‑службе петербургского «Зенита» рассказали о ситуации с иском в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) оставить в силе дисквалификацию троих футболистов по итогам матча с московским «Спартаком» шестого тура группового турнира Кубка России.
CAS не удовлетворил иск «Зенита» на решение о дисквалификации троих игроков
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

В петербургском клубе подтвердили «Матч ТВ», что CAS отказал в апелляции на дисквалификацию игроков.

«Зенит» получил уведомление по решению CAS, рассчитываем в скором времени получить мотивировочную часть», — сообщили в пресс‑службе сине-бело-голубых.

По итогам драки между игроками «Зенита» и «Спартака» контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал футболистов: петербуржцев Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао, а также игроков московской команды Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона — на шесть встреч Кубка России. Позднее в декабре апелляционный комитет РФС оставил в силе решение КДК.

Ранее стало известно расписание матчей плей-офф Кубка России по футболу.

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