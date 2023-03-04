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Ломаев: боролись бы за четвёрку, если бы лидеры не уходили

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Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев считает, что команда могла бы бороться за более высокие места, если бы клуб не покинули её лидеры.
Ломаев: боролись бы за четвёрку, если бы лидеры не уходили
  • РИА Новости

«Согласен ли, что если бы «Крылья» сохраняли своих лидеров, а не продавали, то команда боролась бы за тройку? Но так не бывает, потому что, когда тебе приходят предложения от «Зенита» или «Спартака», тяжело отказаться. Такой шанс бывает раз в жизни. Вот если говорить про Ваню Сергеева, то как он мог отказать? Он же себя проявил и в ФНЛ, и в РПЛ и перешёл в «Зенит».

На что претендовала бы команда, если бы лидеры не уходили? Тяжело говорить, но, думаю, точно боролись бы за четвёрку», — приводит слова Ломаева Sport24.

В нынешнем сезоне «Крылья» набрали 20 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

5 марте команда сыграет с «Динамо» в матче 18-го тура чемпионата России.

Ранее защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что верит, что команда может выиграть Кубок России.

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