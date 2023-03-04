Ломаев: боролись бы за четвёрку, если бы лидеры не уходили

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев считает, что команда могла бы бороться за более высокие места, если бы клуб не покинули её лидеры.

«Согласен ли, что если бы «Крылья» сохраняли своих лидеров, а не продавали, то команда боролась бы за тройку? Но так не бывает, потому что, когда тебе приходят предложения от «Зенита» или «Спартака», тяжело отказаться. Такой шанс бывает раз в жизни. Вот если говорить про Ваню Сергеева, то как он мог отказать? Он же себя проявил и в ФНЛ, и в РПЛ и перешёл в «Зенит».

На что претендовала бы команда, если бы лидеры не уходили? Тяжело говорить, но, думаю, точно боролись бы за четвёрку», — приводит слова Ломаева Sport24.

В нынешнем сезоне «Крылья» набрали 20 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

5 марте команда сыграет с «Динамо» в матче 18-го тура чемпионата России.

Ранее защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что верит, что команда может выиграть Кубок России.