В CAS прокомментировали решение по иску «Зенита» к РФС
- РИА Новости
«Апелляционная жалоба, поданная футбольным клубом «Зенит» на решение апелляционной комиссии РФС, отклонена, а оспариваемое решение оставлено в силе», — сообщил CAS «Матч ТВ».
По итогам драки между игроками «Зенита» и «Спартака» контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал футболистов: петербуржцев Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао, а также игроков московской команды Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона — на шесть встреч Кубка России. Позднее в декабре апелляционный комитет РФС оставил в силе решение КДК.
Ранее стало известно расписание матчей плей-офф Кубка России по футболу.