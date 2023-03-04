Узнать больше

В CAS прокомментировали решение по иску «Зенита» к РФС

Короткая ссылка
Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что не удовлетворил апелляцию петербургского «Зенита» на решение апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировать троих футболистов по итогам матча шестого тура группового турнира Кубка России с московским «Спартаком».
В CAS прокомментировали решение по иску «Зенита» к РФС
  • РИА Новости

«Апелляционная жалоба, поданная футбольным клубом «Зенит» на решение апелляционной комиссии РФС, отклонена, а оспариваемое решение оставлено в силе», — сообщил CAS «Матч ТВ».

По итогам драки между игроками «Зенита» и «Спартака» контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал футболистов: петербуржцев Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао, а также игроков московской команды Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона — на шесть встреч Кубка России. Позднее в декабре апелляционный комитет РФС оставил в силе решение КДК.

Ранее стало известно расписание матчей плей-офф Кубка России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить