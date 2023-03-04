В CAS прокомментировали решение по иску «Зенита» к РФС

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что не удовлетворил апелляцию петербургского «Зенита» на решение апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировать троих футболистов по итогам матча шестого тура группового турнира Кубка России с московским «Спартаком».

«Апелляционная жалоба, поданная футбольным клубом «Зенит» на решение апелляционной комиссии РФС, отклонена, а оспариваемое решение оставлено в силе», — сообщил CAS «Матч ТВ».

По итогам драки между игроками «Зенита» и «Спартака» контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал футболистов: петербуржцев Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао, а также игроков московской команды Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона — на шесть встреч Кубка России. Позднее в декабре апелляционный комитет РФС оставил в силе решение КДК.

Ранее стало известно расписание матчей плей-офф Кубка России по футболу.