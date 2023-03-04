Карпов — о переходе Костенюк под флаг Швейцарии: женская шахматная сборная не обеднеет

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал новость о том, что Александра Костенюк будет выступать под флагом Швейцарии.

«Не думаю, что женская половина шахмат обеднеет. Меня это и не волнует. Она уже сошедший спортсмен в профессиональных шахматах. Ушла и ушла. Это её дела, и меня это абсолютно не волнует», — цитирует Карпова Sport24.

Он напомнил, что Костенюк уже давно не живёт в России.

«Не собираюсь говорить на тему смены спортивного гражданства Александры Костенюк. Она жила и в Америке, и в Париже», — добавил Карпов.

Костенюк с 3 марта 2023 года будет представлять Швейцарию. Соответствующее изменение появилось в её профайле на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Шахматистка получила швейцарское гражданство более десяти лет назад благодаря браку со швейцарцем.

Напомним, что Костенюк была вынуждена выступать на международных турнирах под флагом ФИДЕ по решению организации, которая допускает россиян к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Костенюк стала победительницей второго этапа серии Гран-при ФИДЕ.