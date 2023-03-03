ASOIF будет сотрудничать с МОК по вопросу допуска россиян

В Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF) рассказали об итогах заседания совета организации.

ASOIF готова сотрудничать с Международным олимпийским комитетом (МОК) и национальными олимпийскими комитетами (НОК) для определения статуса нейтральных спортсменов для атлетов из России и Белоруссии, говорится в заявлении пресс-службы ассоциации.

Уточняется, что вопрос предоставления нейтрального статуса является одним из необходимых шагов для обсуждения допуска россиян и белорусов до международных турниров. Но для разных видов спорта могут потребоваться разные критерии.

Вместе с тем, однако, члены совета ASOIF поддержали санкции МОК против правительств России и Белоруссии.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина выразила надежду, что сборная России по синхронному плаванию отберётся на Олимпийские игры в Париже.