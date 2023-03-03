Кафельников — о матче Медведева с Рублёвым: в финале не будет однозначного фаворита

Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников высказался о предстоящей встрече россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае (ОАЭ).

«В финале не будет однозначного фаворита. Рублёв и Медведев выиграли по четыре матча, они находятся в хорошей форме. У Даниила сейчас впечатляющая серия, поэтому он будет небольшим фаворитом», — цитирует Кафельникова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что матч может получиться очень тяжёлым бля обоих теннисистов.

«Здорово, что оба россиянина вышли в финал», — добавил олимпийский чемпион.

Медведев в полуфинальном матче в двух сетах переиграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4. Рублёв одержал победу над немцем Александром Зверевым — 6:3, 7:6.

Финал турнира в Дубае пройдёт 4 марта и станет восьмой очной встречей теннисистов. В пяти из прошлых семи матчей победу одержал Медведев, последние две встречи выиграл Рублев.

Призовой фонд турнира в Эмиратах составляет порядка $2,8 млн.

Ранее Медведев заявил, что победа над Джоковичем придаст ему уверенности в финале турнира в Дубае.