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Россиянин Предке перешёл в сборную Сербии по шахматам

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Российский шахматист Александр Предке принял решение поменять спортивное гражданство.

«Предке будет представлять Сербию», — цитирует представителя пресс-службы Федерации шахмат России (ФШР) ТАСС.

Первым турниром Предке под триколором балканского государства станет чемпионат Европы 2023 года, который пройдёт в Сербии с 3 по 14 марта.

29-летний гроссмейстер занимает 54-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Ранее сообщалось, что российская шахматистка Александра Костенюк с 3 марта 2023 года будет представлять Швейцарию.

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