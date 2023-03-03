Россиянин Предке перешёл в сборную Сербии по шахматам

Российский шахматист Александр Предке принял решение поменять спортивное гражданство.

«Предке будет представлять Сербию», — цитирует представителя пресс-службы Федерации шахмат России (ФШР) ТАСС.

Первым турниром Предке под триколором балканского государства станет чемпионат Европы 2023 года, который пройдёт в Сербии с 3 по 14 марта.

29-летний гроссмейстер занимает 54-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Ранее сообщалось, что российская шахматистка Александра Костенюк с 3 марта 2023 года будет представлять Швейцарию.