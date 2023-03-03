Шахматистка Костенюк будет выступать за Швейцарию

Российская шахматистка Александра Костенюк с 3 марта 2023 года будет представлять Швейцарию.

Соответствующее изменение появилось в её профайле на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Шахматистка получила швейцарское гражданство более 10 лет назад благодаря браку со швейцарцем.

Напомним, что Костенюк была вынуждена выступать на международных турнирах под флагом ФИДЕ по решению организации, которая допускает россиян до соревнований только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Костенюк стала победительницей второго этапа серии Гран-при ФИДЕ.