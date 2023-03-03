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СЭ: CAS отказал «Зениту» в апелляции на дисквалификацию Малкома, Барриоса и Родригао

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Футболисты петербургского «Зенита» Малком, Вильмар Барриос и Родригао продолжат отбывать дисквалификацию после драки в матче Кубка России с футболистами московского «Спартака».
СЭ: CAS отказал «Зениту» в апелляции на дисквалификацию Малкома, Барриоса и Родригао
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

3 марта стало известно что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отказал команде из Санкт-Петербурга в апелляции на решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировать бразильцев на шесть матчей Кубка России, сообщает «Спорт-Экспресс».

Массовая потасовка произошла в конце встречи со «Спартаком» в шестом туре групповой стадии «Пути РПЛ». Также были отстранены на шесть игр футболисты столичной команды: Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон.

«Зенит» оспаривал вердикт КДК в Апелляционном комитете РФС — тот оставил решение КДК в силе. Тогда чемпион страны обратился в СAS.

Ранее футбольный арбитр Владимир Москалёв прокомментировал драку в игре Кубка России между футболистами «Зенита» и «Спартака».

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